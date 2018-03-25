Глюкоза посылает своим поклонникам в Instagram «весенние флюиды»

Наталья Ионова-Чистякова ранее уже демонстрировала фолловерам своё весеннее настроение, когда радовалась первому теплу прямо за рулём собственного автомобиля. Ролик, снятый певицей, получился очень зажигательным и понравился фанатам. Сейчас же глюкоза решила одарить подписчиков ещё одной порцией «весенних флюидов», обнародовав довольно откровенный снимок с глубоким декольте.Свою публикацию в чёрно-белых тонах Чистякова-Ионова подписала фразой на английском языке «Spring vibes», что на русском означает «весенние флюиды». Мимо такого посыла не смог пройти почти никто из фанатов Глюкозы. В комментариях многие оценили нежный и в то же время соблазнительный образ артистки, пожелав ей не терять обаяние.