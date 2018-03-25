Ученые: Бобовые стали самым популярным и полезным продуктом у любителей ЗОЖ

Раньше такие продукты считались едой бедняков, но сейчас их охотно использует элита общества, уставшая от популярных фастфудов. Многие американцы стали заботится о своем теле, а специалисты изучили полезные свойства данных видов и нашли в них больше количество белка. Горох может заменить мясо и молоко, что также касается нута и чечевицы.Фасоль при регулярном употреблении снижает уровень холестерина в крови. Также эти продукты универсальные и могут быть добавлены в любые блюда. Практика показала, что они полезны, и могут составить конкуренцию овощам и злакам, а потому стоит разнообразить рацион бобами.