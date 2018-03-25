ЗОЖ вызывает у Юлии Высоцкой невольную агрессию из-за испытанного дискомфорта

Подписчики всегда восторгаются кулинарными шедеврами звезды, а также стараются узнать секреты ее стройности и красоты. Ведущая отметила, что не стоит ограничивать себя в употреблении разных блюд, потому что это негативно отражается на состоянии организма и психики. Юлия Высоцкая всегда старается сохранять форму и умеет подать себя на публике, получая много комплиментов в свой адрес.Здоровый образ жизни проходил настолько мучительно, что сейчас артистка с ужасом вспоминает, как ее организм был вынужден запасаться нужными элементами. Но такое состояние негативно отразилось на внешнем виде знаменитости, пугающей друзей черными кругами под глазами, а также сделало ее раздражительной особой. Сейчас звезда не собирается отказываться от нормальных блюд, а также не советует фанатам повторять ее подвиги.