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ЗОЖ вызывает у Юлии Высоцкой невольную агрессию из-за испытанного дискомфорта

Актриса решила опубликовать в Instagram пост, рассказав поклонникам о своей диете. Однако ЗОЖ вызывает у Юлии Высоцкой невольную агрессию из-за испытанного дискомфорта.

Подписчики всегда восторгаются кулинарными шедеврами звезды, а также стараются узнать секреты ее стройности и красоты. Ведущая отметила, что не стоит ограничивать себя в употреблении разных блюд, потому что это негативно отражается на состоянии организма и психики. Юлия Высоцкая всегда старается сохранять форму и умеет подать себя на публике, получая много комплиментов в свой адрес.

ЗОЖ вызывает у Юлии Высоцкой невольную агрессию из-за испытанного дискомфорта


Здоровый образ жизни проходил настолько мучительно, что сейчас артистка с ужасом вспоминает, как ее организм был вынужден запасаться нужными элементами. Но такое состояние негативно отразилось на внешнем виде знаменитости, пугающей друзей черными кругами под глазами, а также сделало ее раздражительной особой. Сейчас звезда не собирается отказываться от нормальных блюд, а также не советует фанатам повторять ее подвиги.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:45
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