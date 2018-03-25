Древние рисунки в пещерах индейцев Апачи доказали факт существования пришельцев

Племя жило на территории Нью-Мексико 1000 лет назад, но смогло оставить такое послание для своих потомков. Тогда гуманоиды посещали нашу планету и имели контакты с людьми, о чем красноречиво говорят изображения с силуэтами дружелюбных и духовных посланников звезд.Они прилетали сюда на различных аппаратах и передавали землянам свои знания. Многие племена до сих пор сохранили упоминания о визитах инопланетных гостей в своих преданиях, хотя внешний вид некоторых посланников напоминает огромных муравьев.