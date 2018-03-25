АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Ученые: Инсульт может передаваться людям по наследству

Американские ученые провели масштабное исследование, сделав анализы ДНК 520000 людей из разных стран мира. Они выяснили, что инсульт может передаваться людям по наследству.

Также были открыты новые участки, ставшие виновниками возникновения недуга. Среди добровольцев 67000 особ пережили такие симптомы, а ученые нашли 10 зон генома, вызывающих кровоизлияние в головном мозге. Кроме них были расшифрованы 22 аналога, связанные с возникновением мерцательной аритмии, ишемии и артериальной гипертензии.

Ученые: Инсульт может передаваться людям по наследству


Высокое давление тоже связано с наследственностью, о чем красноречиво говорили новые гены. Предсказать развитие серьезного недуга можно по отложениям кальция в сосудах. Если его не обнаружено, данная категория лиц не будет подвержена риску на протяжении 10 лет жизни.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Неудавшаяся звезда": Ученые рассказали о
Турция испытала первые свои баллистические ракеты
Учёные: люди с психическими проблемами склонны к
Во Франции испытают загоризонтный радар
Род Стюарт раскритиковал «прощальный тур» Элтона
В 2020 году Boeing выпустит первый палубный
В США отказываются устанавливать памятник
Три альпиниста погибли при сходе лавины в
Необычный автомобиль с лестницей на крыше
В Беларуси врачи оперировали мозг подростку и
Американский стартап предлагает нарезной кетчуп
Ученые: Уникальные возможности космического звука
Ученые: Инсульт может передаваться людям по
Xiaomi подарит счастливчику смартфон Redmi 5 Plus
Восточную Гуту покинули боевики с семьями и
Наталья Рудова шокировала поклонников нелепым
Руководство «Дома-2» решило убрать зрительское
Эксперты: Huawei P20 будет достойным конкурентом
Чудо-женщина обвинила Дэдпула в краже её жестов
Компания Qantas Airlines произвела первый
Поклонники уличили Анастасию Волочкову в обмане
Лена Хромина рассказала, что Саймон Марданшин
Брэдли Купер и Ирина Шейк были замечены папарацци
Поклонники неоднозначно отнеслись к наряду
По мнению телезрителей, Марине Африкантовой пора
Порошенко заявил о «разоблачении» Саакашвили и
В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире
Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать
Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение
Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке
Просмотреть все новости