Ученые: Инсульт может передаваться людям по наследству
Американские ученые провели масштабное исследование, сделав анализы ДНК 520000 людей из разных стран мира. Они выяснили, что инсульт может передаваться людям по наследству.
Также были открыты новые участки, ставшие виновниками возникновения недуга. Среди добровольцев 67000 особ пережили такие симптомы, а ученые нашли 10 зон генома, вызывающих кровоизлияние в головном мозге. Кроме них были расшифрованы 22 аналога, связанные с возникновением мерцательной аритмии, ишемии и артериальной гипертензии.
Высокое давление тоже связано с наследственностью, о чем красноречиво говорили новые гены. Предсказать развитие серьезного недуга можно по отложениям кальция в сосудах. Если его не обнаружено, данная категория лиц не будет подвержена риску на протяжении 10 лет жизни.
Также были открыты новые участки, ставшие виновниками возникновения недуга. Среди добровольцев 67000 особ пережили такие симптомы, а ученые нашли 10 зон генома, вызывающих кровоизлияние в головном мозге. Кроме них были расшифрованы 22 аналога, связанные с возникновением мерцательной аритмии, ишемии и артериальной гипертензии.
Высокое давление тоже связано с наследственностью, о чем красноречиво говорили новые гены. Предсказать развитие серьезного недуга можно по отложениям кальция в сосудах. Если его не обнаружено, данная категория лиц не будет подвержена риску на протяжении 10 лет жизни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00