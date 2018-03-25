Ученые: Инсульт может передаваться людям по наследству

Также были открыты новые участки, ставшие виновниками возникновения недуга. Среди добровольцев 67000 особ пережили такие симптомы, а ученые нашли 10 зон генома, вызывающих кровоизлияние в головном мозге. Кроме них были расшифрованы 22 аналога, связанные с возникновением мерцательной аритмии, ишемии и артериальной гипертензии.Высокое давление тоже связано с наследственностью, о чем красноречиво говорили новые гены. Предсказать развитие серьезного недуга можно по отложениям кальция в сосудах. Если его не обнаружено, данная категория лиц не будет подвержена риску на протяжении 10 лет жизни.