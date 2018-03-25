АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Руины древнего монастыря обнаружены в Грузии

Грузинский регион, именуемый Квемо Картли, недавно отметился удивительным открытием. Данная информация поступила от официальных представителей национального агентства, специализация которого - охрана культурного наследия страны.

Совершенно неожиданно были обнаружены руины священного места, местом расположения которого был лесной массив. Удачливым первооткрывателем стал работник одной из местных горнодобывающих компаний. Последующая попытка более подробно узнать про таинственное здание не привела к какому-либо положительному результату. Оказалось, что исторических данных о происхождении найденного монастыря не содержит ни один существующий исторический или научный источник.

Руины древнего монастыря обнаружены в Грузии


К данному месту поспешили группы разнопрофильных специалистов, где они сейчас и расположились для проведения исследовательских работ. Здесь собрались представители искусствоведов, историков, архитекторов и археологов. Есть и предварительные предположения относительно одного из строений, находящегося на территории монастырских угодий. Вполне возможно, что здесь располагалась зальная церковь.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
AliExpress предлагает купить Xiaomi Mi A1 дешевле
Google вложит 300 миллионов долларов в поддержку
Фанаты уверены, что Антона Шоки следует устроить
Полина Гагарина хочет создать блог о занятиях
В апреле в России стартуют продажи китайского
Исследователи: Дети из состоятельных семей
Обновленный пикап Dongfeng Rich появился в продаже
На Камчатке трехлетнюю девочку убило упавшей с
Анастасия Волочкова выразила соболезнования
Toyota прогнозирует замену дизельных автомобилей
Слухи и новости «Дома-2»: Лена Хромина больше не
Кайли Дженнер поразила фанатов плоским животом
В сеть выложили рендеры «заряженной» и новой
Facebook тайно собирает данные звонков и
Ученые выделили регионы, которые может накрыть
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала
Алексей Воробьёв с детства привык есть сыр на
Канадец сорвал джек-пот и заработал 12 миллионов
Рита Дакота рассказала поклонникам о своем
Алексей Кудряшов попросил девушек не вставать
Девушка из Нижнего Новгорода в честь 30-летия
В продажу вышла материнская плата Supermicro
Певица Бейонсе порадовала поклонников благородным
ЗОЖ вызывает у Юлии Высоцкой невольную агрессию
Лена Хромина впала в депрессию из-за ухода
ИИ Microsoft Bing смог угадать практически всех
Глюкоза посылает своим поклонникам в Instagram
Кот сломал все стереотипы и покорил пользователей
В Челябинской области ученые нашли артефакты с
Телезрители уверены, что Илья Яббаров выбрал себе
Просмотреть все новости