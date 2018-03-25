Руины древнего монастыря обнаружены в Грузии

Совершенно неожиданно были обнаружены руины священного места, местом расположения которого был лесной массив. Удачливым первооткрывателем стал работник одной из местных горнодобывающих компаний. Последующая попытка более подробно узнать про таинственное здание не привела к какому-либо положительному результату. Оказалось, что исторических данных о происхождении найденного монастыря не содержит ни один существующий исторический или научный источник.К данному месту поспешили группы разнопрофильных специалистов, где они сейчас и расположились для проведения исследовательских работ. Здесь собрались представители искусствоведов, историков, архитекторов и археологов. Есть и предварительные предположения относительно одного из строений, находящегося на территории монастырских угодий. Вполне возможно, что здесь располагалась зальная церковь.