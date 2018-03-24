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Портал в другое измерение был запечатлен на видео и доказал возможность путешествий во времени

В сетях было опубликовано видео, сделанное наблюдателем Фрэнком Клевером. Он запечатлел на нем портал в другое измерение и доказал возможность путешествий во времени.

Портал в другое измерение был запечатлен на видео и доказал возможность путешествий во времени


Мужчина отметил, что эти пространственные дыры открываются в любой точке мира и постоянно перемещаются. Потому такие события вполне реальные и имеют научное подтверждение. В сюжете были показаны снимки, сделанные в Осло.



Благодаря специальным программам они были обработаны, после чего нормальное воздушное пространство имеет синий цвет, но аномальные области показаны красными оттенками. Также было зафиксировано время, когда произошел разрыв во времени, после чего порталы ненадолго открылись.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:40
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