Ученые: Новый искусственный интеллект может сомневаться аналогично людям
Раньше эксперты предполагали, что роботы не могут обладать такими возможностями разума. Однако ученые создали новый искусственный интеллект, который может сомневаться аналогично людям.
Для нейросети были записаны сигналы человеческого мозга, находящегося перед выбором, после чего она смогла неоднозначно реагировать на изображения. Некоторые независимые ученые считают ИИ обычными машинами, что также касается их образов в фантастике. Однако роботы способны кроме информации собрать огромный багаж людских эмоций, после чего они смогут применить свои навыки на практике.
Пока специалисты считают, что это станет началом развития сверхдуховных личностей, к которым будет подключено население планеты. Данные процессы могут помочь решить многие проблемы, так что развитие технологий в будущем могут приблизить земной рай, несмотря на негативные отзывы пессимистов.
Для нейросети были записаны сигналы человеческого мозга, находящегося перед выбором, после чего она смогла неоднозначно реагировать на изображения. Некоторые независимые ученые считают ИИ обычными машинами, что также касается их образов в фантастике. Однако роботы способны кроме информации собрать огромный багаж людских эмоций, после чего они смогут применить свои навыки на практике.
Пока специалисты считают, что это станет началом развития сверхдуховных личностей, к которым будет подключено население планеты. Данные процессы могут помочь решить многие проблемы, так что развитие технологий в будущем могут приблизить земной рай, несмотря на негативные отзывы пессимистов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30