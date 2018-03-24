Эксперты рассказали, почему ученые и военные больше не ищут инопланетян
Независимые эксперты поделились с общественностью своими наблюдениями относительно поиска военными и учеными инопланетян. По их мнению, прекращение и сворачивание программ по поиску НЛО стало из-за непонятных участившихся явлений в атмосфере Земли.
По словам экспертов, долгие десятилетия правительства выделяли денежные средства на программы, изучающие таинственные необъяснимые феномены н основе свидетельских показаний. Однако в 90% случаев все объяснялось довольно прозаично – или метеорологическими условиями или же следами от запуска ракет.
Так, правительство Великобритании еще в 2006 году озвучило результаты исследований НЛО, согласно результатам которого инопланетян не существует. Поэтому еще с 2000 года все программы, изучающие таинственные явления были отменены.
Астроном Владимир Сурдин придерживается того же мнения. По словам ученого, практически все необъяснимые явления в атмосфере Земли можно объяснить с точки зрения науки или здравого смысла.
По словам экспертов, долгие десятилетия правительства выделяли денежные средства на программы, изучающие таинственные необъяснимые феномены н основе свидетельских показаний. Однако в 90% случаев все объяснялось довольно прозаично – или метеорологическими условиями или же следами от запуска ракет.
Так, правительство Великобритании еще в 2006 году озвучило результаты исследований НЛО, согласно результатам которого инопланетян не существует. Поэтому еще с 2000 года все программы, изучающие таинственные явления были отменены.
Астроном Владимир Сурдин придерживается того же мнения. По словам ученого, практически все необъяснимые явления в атмосфере Земли можно объяснить с точки зрения науки или здравого смысла.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:10