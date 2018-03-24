Эксперты рассказали, почему ученые и военные больше не ищут инопланетян

По словам экспертов, долгие десятилетия правительства выделяли денежные средства на программы, изучающие таинственные необъяснимые феномены н основе свидетельских показаний. Однако в 90% случаев все объяснялось довольно прозаично – или метеорологическими условиями или же следами от запуска ракет.Так, правительство Великобритании еще в 2006 году озвучило результаты исследований НЛО, согласно результатам которого инопланетян не существует. Поэтому еще с 2000 года все программы, изучающие таинственные явления были отменены.Астроном Владимир Сурдин придерживается того же мнения. По словам ученого, практически все необъяснимые явления в атмосфере Земли можно объяснить с точки зрения науки или здравого смысла.