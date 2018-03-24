Жительница Ростова посетила внеземной город “живых мертвецов” после перемещения в пространстве

Женщина вечером сидела на тахте, но внезапно заметила, что находится в воде, а перед глазами на фоне моря виднеется странный город, притягивающий ее, как магнит. Потом особа оказалась в длинной каменной трубе и понеслась к сияющему выходу на огромной скорости, крича от ужаса. Невольная путешественница в иные миры попала в это место с рядами белых домов, а по улицам ходили высокие существа, напоминающие медиков из-за белых халатов.Они подвели даму к одному зданию, над которым возвышался искусственный купол, переливающийся разными оттенками, а внутри бродили земные люди. Вот только на их лицах застыли бессмысленные улыбки, да и походка напоминала движения роботов. Женщина сразу назвала их мертвецами и стала сопротивляться, чтобы не попасть в это окружение. Резкий толчок заставил ее упасть на привычную мебель и снова оказаться дома. До сих пор горожанка с ужасом описывает прошлые события и не может пояснить их с позиции логики.