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Жительница Ростова посетила внеземной город “живых мертвецов” после перемещения в пространстве

Во время беседы с журналистами жительница Ростова рассказала об инциденте из 80-х годов. Она посетила внеземной город “живых мертвецов” после перемещения в пространстве.

Женщина вечером сидела на тахте, но внезапно заметила, что находится в воде, а перед глазами на фоне моря виднеется странный город, притягивающий ее, как магнит. Потом особа оказалась в длинной каменной трубе и понеслась к сияющему выходу на огромной скорости, крича от ужаса. Невольная путешественница в иные миры попала в это место с рядами белых домов, а по улицам ходили высокие существа, напоминающие медиков из-за белых халатов.

Жительница Ростова посетила внеземной город “живых мертвецов” после перемещения в пространстве


Они подвели даму к одному зданию, над которым возвышался искусственный купол, переливающийся разными оттенками, а внутри бродили земные люди. Вот только на их лицах застыли бессмысленные улыбки, да и походка напоминала движения роботов. Женщина сразу назвала их мертвецами и стала сопротивляться, чтобы не попасть в это окружение. Резкий толчок заставил ее упасть на привычную мебель и снова оказаться дома. До сих пор горожанка с ужасом описывает прошлые события и не может пояснить их с позиции логики.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30
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