На поверхности Марса обнаружен круглый шар – Уфологи

Они считают, что объект может быть древним мячом, который оказался в этом месте. Некоторые лица предположили, что его забыли астронавты, решившие поиграть в гольф во время посещения планеты. Ученые тоже обратили внимание на находку своих коллег и занимаются изучением космического феномена.Эксперты уверены, что такие шары возникают в районах с угольными залежами после уплотнения осадков, а также внутри них кроме металла и органики могут быть бактерии. Еще одна версия касается искусственного происхождения предметов, сделанных из мрамора.