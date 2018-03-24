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На поверхности Марса обнаружен круглый шар – Уфологи

Уфологи после своих исследований снимков Марса обнаружили на его поверхности круглый шар. Он заинтересовал их своими идеальными формами, а пользователи сетей выразили свое мнение, посмотрев необычный сюжет.


Они считают, что объект может быть древним мячом, который оказался в этом месте. Некоторые лица предположили, что его забыли астронавты, решившие поиграть в гольф во время посещения планеты. Ученые тоже обратили внимание на находку своих коллег и занимаются изучением космического феномена.

На поверхности Марса обнаружен круглый шар – Уфологи


Эксперты уверены, что такие шары возникают в районах с угольными залежами после уплотнения осадков, а также внутри них кроме металла и органики могут быть бактерии. Еще одна версия касается искусственного происхождения предметов, сделанных из мрамора.
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Наука / Главные новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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