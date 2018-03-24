Индийские ученые запечатлели на видео “курящую” слониху

Пока эксперты не пришли к единому мнению, что могло спровоцировать такие потребности у животного. В сюжете видно, что старая самка после запуска хобота в почву начинает извергать клубы дыма, напоминая курильщика с большим стажем. Пока есть версия, что она просто нашла древесный уголь и получает удовольствие от процесса.Природа дыма тоже пока не изучена, так что это может быть пепел с кусков ископаемого, который слониха просто выбрасывает. Он мешает ей получить лакомство, но большинство ученых не соглашаются с мнением коллег и пытаются найти свою гипотезу.