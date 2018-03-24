Индийские ученые запечатлели на видео “курящую” слониху
Индийские ученые были удивлены поведением обитательницы заповедника Nagarahole, которая преподнесла им неожиданный сюрприз. Камеры наблюдения запечатлели на видео “курящую” слониху, после чего ролик опубликовали в сетях.
Пока эксперты не пришли к единому мнению, что могло спровоцировать такие потребности у животного. В сюжете видно, что старая самка после запуска хобота в почву начинает извергать клубы дыма, напоминая курильщика с большим стажем. Пока есть версия, что она просто нашла древесный уголь и получает удовольствие от процесса.
Природа дыма тоже пока не изучена, так что это может быть пепел с кусков ископаемого, который слониха просто выбрасывает. Он мешает ей получить лакомство, но большинство ученых не соглашаются с мнением коллег и пытаются найти свою гипотезу.
Пока эксперты не пришли к единому мнению, что могло спровоцировать такие потребности у животного. В сюжете видно, что старая самка после запуска хобота в почву начинает извергать клубы дыма, напоминая курильщика с большим стажем. Пока есть версия, что она просто нашла древесный уголь и получает удовольствие от процесса.
Природа дыма тоже пока не изучена, так что это может быть пепел с кусков ископаемого, который слониха просто выбрасывает. Он мешает ей получить лакомство, но большинство ученых не соглашаются с мнением коллег и пытаются найти свою гипотезу.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:15