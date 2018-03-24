Ученые Tech Startup Kernal разрабатывают мозговые имплантаты, способные повысить интеллект

По словам Брайана Джонсона, основателя компании: «Например, могу ли я иметь прекрасную память? Могу ли я удалить свои воспоминания? Могу ли я увеличить свою скорость обучения? Представьте себе сценарий, в котором я хочу знать, каково это быть ковбоем на американском Западе в 1800-х годах и кто-то создает этот опыт мысленно. Я могу купить разработку у этого человека и испытать ее».В настоящее время компания работает над инструментами памяти с целью предложить мозговой имплантат для лечения болезни Альцгеймера. Теоретически пациенты могли бы сохранять свои воспоминания на своих компьютерных чипах, тем самым теоретически можно было бы полностью исключить последствия болезни.Хакеры доказали, что имеют возможность удаленно контролировать детские игрушки и сексуальные роботы, поэтому нет никакой гарантии, что человеческие мозги с подобными имплантатами не будут так же восприимчивы к взлому. С другой стороны, существует настоятельная потребность людей интегрироваться с машинами. Технология ИИ продвигается с невероятной скоростью, и скоро люди будут вытеснены из многих рабочих областей в пользу более дешевых, более эффективных цифровых альтернатив.Конечно, старение является насущной проблемой. Однако взлом мозга - это не то, к чему можно подходить легкомысленно.