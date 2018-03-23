На снимках NASA уфолог заметил огромное лицо марсианского пришельца
Конспиролог Скотт Уорринг является настоящей знаменитостью в мире теорий инопланетного заговора, особенно когда речь идет о Марсе. Он ранее утверждал, что обнаружил пушечное ядро на поверхности Марса, а также древние океаны и даже сфинкс статуи. Теперь он обнаружил изображение, сделанное NASA в 2005 году, где показано странное горное образование, напоминающее голову пришельца.
«Этот кратер на Марсе называется Chryse Alien. На снимке NASA видно инопланетное лицо! Голова его составляет около 350 метров на 400 метров. Два глаза имеют длину более 250 метров! И идеально подобранные по размеру и ширине! Гребни вдоль его центрального лба показывают уникальную особенность чужой жизни». – написал уфолог на своем сайте UFO Sightings Daily.
Похоже, Уорринг подразумевает, что это автопортрет пришельцев Марса. Тем не менее NASA подозревает, что формация не создана разумной жизнью вообще.
Согласно официальной странице NASA: «Это изображение орбитальной камеры Mars Global Surveyor (MGS) Mars (MOC) показывает кратковременный кратер в Chryse Planitia, не слишком далеко от посадочного места Viking 1, который, по-видимому, напоминает голову. Две нечетные депрессии на северном конце кратера («глаза») могли образоваться ветром или водной эрозией».
«Этот кратер на Марсе называется Chryse Alien. На снимке NASA видно инопланетное лицо! Голова его составляет около 350 метров на 400 метров. Два глаза имеют длину более 250 метров! И идеально подобранные по размеру и ширине! Гребни вдоль его центрального лба показывают уникальную особенность чужой жизни». – написал уфолог на своем сайте UFO Sightings Daily.
Похоже, Уорринг подразумевает, что это автопортрет пришельцев Марса. Тем не менее NASA подозревает, что формация не создана разумной жизнью вообще.
Согласно официальной странице NASA: «Это изображение орбитальной камеры Mars Global Surveyor (MGS) Mars (MOC) показывает кратковременный кратер в Chryse Planitia, не слишком далеко от посадочного места Viking 1, который, по-видимому, напоминает голову. Две нечетные депрессии на северном конце кратера («глаза») могли образоваться ветром или водной эрозией».