Юноши и девушки по-разному реагируют на английский язык

Второй или третий языки учить сложно и нейробиологи занимаются исследованиями данной области - обычно на мигрантах в США или в Европе, где смешаны несколько языков. Однако ученые из Японии решили проверить, каким образом изучают английский язык японские старшеклассники в среде, где общение ведется только на родном языке. Школьники должны были пройти тестирование на кратковременную память, а затем прослушать предложения на английском и поделить их на правильные и неправильные.В результате выяснилось, что при прослушивании предложений на английском у юношей активизировалась та часть мозга, которая отвечает за синтаксис и правила. В свою очередь мозг девушек анализировал смысл и контекст сказанного и использовал лексический подход к обработке полученной информации.