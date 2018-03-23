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Юноши и девушки по-разному реагируют на английский язык

Японские нейробиологи исследовали технологию изучения школьниками английского языка и пришли к выводу, что девушек и юношей стоит учить языкам по-разному для наиболее эффективного усвоения.

Юноши и девушки по-разному реагируют на английский язык


Второй или третий языки учить сложно и нейробиологи занимаются исследованиями данной области - обычно на мигрантах в США или в Европе, где смешаны несколько языков. Однако ученые из Японии решили проверить, каким образом изучают английский язык японские старшеклассники в среде, где общение ведется только на родном языке. Школьники должны были пройти тестирование на кратковременную память, а затем прослушать предложения на английском и поделить их на правильные и неправильные.

В результате выяснилось, что при прослушивании предложений на английском у юношей активизировалась та часть мозга, которая отвечает за синтаксис и правила. В свою очередь мозг девушек анализировал смысл и контекст сказанного и использовал лексический подход к обработке полученной информации.
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В мире / Общество / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 19:45
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