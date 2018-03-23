Археологи: Женщины распространяли гончарное дело из-за тоски по дому

Шнуровая керамика примерно 5000 лет назад была наиболее популярной на европейской территории и получила свое название из-за характерного орнамента - узоры на изделиях рисовались с использованием веревок. Ранее считалось, что производство шнуровой керамики пришло с юга, однако новые раскопки пролили свет на настоящих законодателей моды керамической отрасли.По итогам исследований выяснилась причина, по которой распространялись технологии этого гончарного ремесла. Оказалось, что умения по изготовлению шнуровой керамики перевозили женщины, когда выходили замуж и переезжали жить со своим мужем на его территорию. Скорее всего таким образом они стремились поддерживать связь с родительским домом.