АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Археологи: Женщины распространяли гончарное дело из-за тоски по дому

После изучения находок шнуровой керамики, обнаруженных на берегах Балтики, исследователи сделали заключение, что женщины в древние времена распространяли свои особые технологии гончарного ремесла переезжая вслед за новыми мужьями на новое место жительства.

Археологи: Женщины распространяли гончарное дело из-за тоски по дому


Шнуровая керамика примерно 5000 лет назад была наиболее популярной на европейской территории и получила свое название из-за характерного орнамента - узоры на изделиях рисовались с использованием веревок. Ранее считалось, что производство шнуровой керамики пришло с юга, однако новые раскопки пролили свет на настоящих законодателей моды керамической отрасли.

По итогам исследований выяснилась причина, по которой распространялись технологии этого гончарного ремесла. Оказалось, что умения по изготовлению шнуровой керамики перевозили женщины, когда выходили замуж и переезжали жить со своим мужем на его территорию. Скорее всего таким образом они стремились поддерживать связь с родительским домом.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Общество / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 16:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Появились слухи, что Саймона Марданшина выгнали с
Ученые доказали вред «пассивного курения»
Ольга Бузова анонсировала мужской журнал со своей
Археологи: Женщины распространяли гончарное дело
Экс-участница «Дома-2» Екатерина Гужвинская
В преддверии дебюта рассекречен новый Toyota
Ученые рассказали, каким образом человек теряет
Тина Канделаки предпочитает прислушиваться к
Специалисты проводят последние тесты зонда Mars
Поклонники в восторге от наряда Самбурской, в
Астронавты NASA успешно вырастили на МКС овощи
Бета-распад изучили на основе обратного
Поклонники беспокоятся о здоровье Хилькевич и её
Компания Geely рассекретила обновленный кроссовер
Любовница отправила Николая Должанского в клинику
Анфиса Чехова намерена полностью сменить дизайн
Создан зубной датчик для анализа химического
Виктория Дайнеко призналась, что из-за погоды у
Зрители «Дома-2» считают, что Валерия Голд затмит
Учёные связали боль и голод
Пользователи Сети рекомендуют Ани Лорак сменить
Гаянэ Багдасарян продемонстрировала фанатам
Медики: Антипригарные сковородки могут привести к
Российские инженеры создали сверхдешевый
SEAT анонсировала премьеру нового электрокара
«Алкоголизм» Киану Ривза становится трендом у
Фильм «Черная пантера» собрал 1,2 млрд. долларов
Александра Гозиас недоумевает по поводу
Учёные: Пробелы помогают читать быстрее
Виктория Одинцова рассказала поклонникам, что
Просмотреть все новости