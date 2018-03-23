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Аккумулятор литий-воздушного типа выдержал перезарядку из 700 циклов

Учеными из США представлен уникальный аккумулятор, отличительная особенность которого - литий воздушный тип. Причем благодаря технологии, удалось придать ему способность выдерживать подзарядку из 700 циклов.

Цель команды ученых под руководством Амины Салехи-Ходжины из Иллинойскиго университета, состояла в преодолением проблем, связанных с химсоставом воздуха. Данный фактор осложняет варианты проводимых работ, из-за чего пришлось остановиться на схеме электрохимической ячейки. Своим составом она помогает ограничению активных действий на электродах побочных реакций. Именно такие явления повышают временные циклы эффективного функционирования устройств аккумуляторного типа.
Аккумулятор литий-воздушного типа выдержал перезарядку из 700 циклов


Ученые провели эксперименты, связанные с многократными перезарядками в условиях газово-модельной смеси, которая по составу максимально приближена к воздуху. Результаты показали, что подобная конструкция литий-воздушной батареи, не теряя своей емкости, успешно выдерживает почти 700 циклов перезарядки, причем химический состав остается неизменным. Помимо прочего, каждый цикл оставляет задействованным приблизительно 99,9% лития.

На основании испытаний новой разработки, ученые уверенно могут утверждать, что достигнут новый этап в создании следующего поколения литиевых источников тока повышенной удельной энергоплотности.
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Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:20
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