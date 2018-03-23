Генетики наконец расшифровали ДНК загадочной мумии "пришельца" из Атакамы

Сначала ученые не могли понять, на что они смотрят. Скелет мумии имел плотность костей 6-летнего ребенка, но он был всего лишь на шесть дюймов в длину и недостаточно развит, чтобы быть останками человеческого ребенка. Невозможно было определить и пол мумии.Наконец, после 15 лет исследований ученые считают, что нашли решение. Мумия Атакама вовсе не инопланетянин, а скорее мутант. Ата (как ее назвали) страдает не только от редкой генетической мутации, а также от нескольких - отсюда и проблема идентификации ее происхождения. Ученые искали одну причину для ее странных уродств, но, похоже, на самом деле девушка (ее пол теперь подтверждена) имела несколько укупорочных заболеваний, которые вызвали ее необычный внешний вид.Основываясь на этом новом исследовании, Ата была младенцем, которая, вероятно, умерла или вскоре после рождения или же родилась мертвой, но среди других генетических заболеваний страдает от преждевременного старения костей. Вероятно, у нее было сразу около семи генетических деформаций, включая скелетную дисплазию, которая вызвала ее небольшие размеры.Это исследование невероятно полезно, особенно потому, что ученые продолжают взламывать код многих генетических заболеваний, пытаясь научиться их полностью предотвращать.