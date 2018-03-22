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Золото в Млечном Пути создают столкновения нейтронных звезд, сообщили астрономы

Когда сталкиваются две нейтронные звезды, в пространство выбрасывается космический дождь из тяжелых драгоценных металлов, в том числе большое количество золота и платины. Как оказалось, эти виды слияний, вероятно, ответственны за подавляющее большинство золота в галактике.

Золото в Млечном Пути создают столкновения нейтронных звезд, сообщили астрономы


Еще в августе 2017 года ученые смогли наблюдать и собирать данные о парах нейтронных звезд, по крайней мере в три раза превышающих Солнце во время столкновения друг с другом, создавая золотой дождь. Согласно этим данным, взрыв вызвал количество золота, которое весит от 3 до 13 раз больше, чем наша планета. Другими словами, это слияние нейтронных звезд создало существенное количество золота.

В новой статье, анализирующей слияние и размышление о запасах тяжелых металлов Млечного Пути, ученые пришли к выводу, что эти космические золотые ливни, вероятно, являются основным источником золота в галактике. Команда оценивает, что при слиянии один или два раза в год в шестимиллионном квадратном кубе пространства света, генерируется столько золота, что перевешивает количество материала, созданного во время других событий, таких как сбой сверхновой.

Золото не реагирует на другие элементы (что также помогает сделать его ценным, поскольку оно не будет ржаветь с течением времени), и поэтому оно полезно в электронных схемах. Каждое современное компьютерное устройство содержит небольшие кусочки золота, и можно только представить, что могли бы придумать инженеры, если бы этот ценный ресурс был более доступным.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:22
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