Ученые: Возрастную слепоту можно вылечить при помощи стволовых клеток

Ученые заявили, что их революционная разработка позволила им вернуть к полноценной жизнедеятельности двух пожилых пациентов, которые не могли до этого читать, даже используя мощные очки. Оба человека, как сообщается, страдали возрастным заболеванием глаз – макулодистрофии. В текущий момент оба пациента спокойно читают. Революционные преобразования произошли после того, как пожилым людям ввели в сетчатку глаза стволовые клетки.По предположениям специалистов, данную методику внедрят в клиническую практику в следующие пять лет. С ее помощью можно будет осуществить масштабное лечение возрастной слепоты. Стоит отметить, что в России от этой болезни страдает около миллиона людей.