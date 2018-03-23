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Ученые: Возрастную слепоту можно вылечить при помощи стволовых клеток

Британские ученые уверены, что в ближайшем будущем возрастная слепота не будет являться приговором для людей в возрасте. Специалисты из Университетского колледжа в Лондоне смогли доказать, что при помощи стволовых клеток пациенту можно будет не только облегчить жизнь, но и восстановить зрение.

Ученые: Возрастную слепоту можно вылечить при помощи стволовых клеток


Ученые заявили, что их революционная разработка позволила им вернуть к полноценной жизнедеятельности двух пожилых пациентов, которые не могли до этого читать, даже используя мощные очки. Оба человека, как сообщается, страдали возрастным заболеванием глаз – макулодистрофии. В текущий момент оба пациента спокойно читают. Революционные преобразования произошли после того, как пожилым людям ввели в сетчатку глаза стволовые клетки.

По предположениям специалистов, данную методику внедрят в клиническую практику в следующие пять лет. С ее помощью можно будет осуществить масштабное лечение возрастной слепоты. Стоит отметить, что в России от этой болезни страдает около миллиона людей.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 00:00
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