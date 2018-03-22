Астрономы доказали, что гигантская Планета Девять скрывается на краю Солнечной системы

Поиск Планеты Девять начался в 2014 году: астрономы Скотт Шефард и Чад Трухильо опубликовали статью, изучающую странный объект, называемый Седна, транс-нептунианский объект размером 1000 километров (TNO). TNO - это малые планеты, астероиды и другие тела, включающие Плутон и 10-30 других объектов.Странная вещь о Седне заключалась в том, что ее невероятно длинная и эксцентричная орбита, казалось, привязывала ее к неизвестной планете где-то вне Солнечной системы, заставляя Шепарда и Трухильо выдвигать гипотезу, что это может быть девятая планета, расположенная за Плутоном.Это привело к тому, что различные астрономы, Майк Браун и Константин Батыгин, начали исследовать другие TNO в надежде найти образец, который продемонстрировал бы силу силы Планеты Девять в действии.В 2016 году они объявили, что у них было: несколько TNO, как было показано, имеют орбиты, перпендикулярны нормальной орбитальной плоскости Солнечной системы, явление, которое можно объяснить существованием планеты суперземного размера. Однако непосредственные наблюдения за ней практически невозможны из-за плохой космической погоды в данном регионе.