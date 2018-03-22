Астрономы доказали, что гигантская Планета Девять скрывается на краю Солнечной системы
Предполагаемая планета, обозначенная учеными как Планета Девять, пока не доказана, но астрономы имеют множество данных, указывающих на то, что она примерно в 10 раз превышает размер Земли, и скрывается на краю Солнечной системы в поясе Койпера.
Поиск Планеты Девять начался в 2014 году: астрономы Скотт Шефард и Чад Трухильо опубликовали статью, изучающую странный объект, называемый Седна, транс-нептунианский объект размером 1000 километров (TNO). TNO - это малые планеты, астероиды и другие тела, включающие Плутон и 10-30 других объектов.
Странная вещь о Седне заключалась в том, что ее невероятно длинная и эксцентричная орбита, казалось, привязывала ее к неизвестной планете где-то вне Солнечной системы, заставляя Шепарда и Трухильо выдвигать гипотезу, что это может быть девятая планета, расположенная за Плутоном.
Это привело к тому, что различные астрономы, Майк Браун и Константин Батыгин, начали исследовать другие TNO в надежде найти образец, который продемонстрировал бы силу силы Планеты Девять в действии.
В 2016 году они объявили, что у них было: несколько TNO, как было показано, имеют орбиты, перпендикулярны нормальной орбитальной плоскости Солнечной системы, явление, которое можно объяснить существованием планеты суперземного размера. Однако непосредственные наблюдения за ней практически невозможны из-за плохой космической погоды в данном регионе.
Поиск Планеты Девять начался в 2014 году: астрономы Скотт Шефард и Чад Трухильо опубликовали статью, изучающую странный объект, называемый Седна, транс-нептунианский объект размером 1000 километров (TNO). TNO - это малые планеты, астероиды и другие тела, включающие Плутон и 10-30 других объектов.
Странная вещь о Седне заключалась в том, что ее невероятно длинная и эксцентричная орбита, казалось, привязывала ее к неизвестной планете где-то вне Солнечной системы, заставляя Шепарда и Трухильо выдвигать гипотезу, что это может быть девятая планета, расположенная за Плутоном.
Это привело к тому, что различные астрономы, Майк Браун и Константин Батыгин, начали исследовать другие TNO в надежде найти образец, который продемонстрировал бы силу силы Планеты Девять в действии.
В 2016 году они объявили, что у них было: несколько TNO, как было показано, имеют орбиты, перпендикулярны нормальной орбитальной плоскости Солнечной системы, явление, которое можно объяснить существованием планеты суперземного размера. Однако непосредственные наблюдения за ней практически невозможны из-за плохой космической погоды в данном регионе.