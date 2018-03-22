Ученые создали систему для контроля активности желудка в течение дня

Задача устройства – отслеживание активности ЖКТ пациентов вне клинических условий, что значительно снижает затраты.Ученые подробно рассказали о результатах исследования в выпуске журнала Nature от 22 марта.Команда протестировала устройство, трехмерную портативную коробку с 10 небольшими электродами, на 12 волонтерах. Эксперты обнаружили, что собранные с помощью пригодной для носки системы данные сопоставимы с информацией, полученной при осмотре с использованием самых современных методов в клинике. Ученые выяснили, что электрическая активность желудка меняется не только во время приема пищи, но и во время сна, следуя своему суточному ритму.«Мы считаем, что наша система поможет гастроэнтерологам быстрее определять, где и когда часть ЖКТ демонстрировала ненормальные ритмы, и на основе этих данных ставить более точные, оперативные, персонализированные диагнозы», – сказал Армен Гарибанс, первый автор статьи и биоинженер-докторант из Калифорнийского университета, расположенного в Сан-Диего.«Данная работа открывает дверь к контролю динамической активности системы ЖКТ, – сказал Тодд Коулман, автор статьи и профессор биоинженерии UC San Diego. – До сих пор было довольно сложно точно вычислить закономерности электрической активности желудка непрерывным образом, вне клинических условий. Отныне возможно наблюдать закономерности и анализировать состояние как здоровых, так и нездоровых людей».Врачи, участвующие в исследовании, считают, что устройство удовлетворит клиническую потребность в таковом.«Устройство поможет определить, правильно ли желудок функционирует во время еды и, что самое главное, когда пациенты испытывают такие симптомы, как тошнота и боль в животе», – сказал доктор Дэвид Кункель, один из соавторов, гастроэнтеролог в UC San Diego Health.Система связана со смартфоном, с его помощью пациенты могут регистрировать свои приемы пищи, время сна и другие виды деятельности.