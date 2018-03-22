Ученые: Парад планет может вызвать очередное глобальное потепление

По данным новостного издания ToDay News Ufa, речь ведется о параде планет. Ученым удалось установить, что после данного события орбиты планет изменятся и космические объекты начнут совершать движение по более округлой орбите. Именно из-за этого уменьшится электромагнитное и гравитационное поле системы в целом.Вследствие астрономических изменений на нашу планету попадет больше космического излучения, которое превратит атомы азота в углерод, а тот, в свою очередь, окислится кислородом и образует углекислый газ, который вызовет эффект парника.Однако эксперты уверяют, что глобальной катастрофы все же не случится, поскольку влияние парада планет будет длиться недолго.Стоит отметить, что ближайший парад планет произойдет в мае 2161 года, а вот малые парады случаются довольно часто.