АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Ученые: Парад планет может вызвать очередное глобальное потепление

Ученые сообщили о новой причине, которая может оказать негативное воздействие на климат Земли. По мнению специалистов, парад планет может вызвать очередное глобальное потепление, в силу того, что произойдет изменение орбит планет Солнечной системы.

Ученые: Парад планет может вызвать очередное глобальное потепление


По данным новостного издания ToDay News Ufa, речь ведется о параде планет. Ученым удалось установить, что после данного события орбиты планет изменятся и космические объекты начнут совершать движение по более округлой орбите. Именно из-за этого уменьшится электромагнитное и гравитационное поле системы в целом.

Вследствие астрономических изменений на нашу планету попадет больше космического излучения, которое превратит атомы азота в углерод, а тот, в свою очередь, окислится кислородом и образует углекислый газ, который вызовет эффект парника.

Однако эксперты уверяют, что глобальной катастрофы все же не случится, поскольку влияние парада планет будет длиться недолго.

Стоит отметить, что ближайший парад планет произойдет в мае 2161 года, а вот малые парады случаются довольно часто.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пловчиха Юлия Ефимова поразила своими формами
Ученые: Парад планет может вызвать очередное
Золото в Млечном Пути создают столкновения
Экран Samsung Galaxy S9+ попал под массовую
Лед против пули: видео необычного эксперимента
Астрономы доказали, что гигантская Планета Девять
На Украине лишили депутатской неприкосновенности
Ученые обнаружили на Марсе шары идеальной формы
Ученые обнаружили 6 тысяч неизвестных раньше
Ученые создали систему для контроля активности
Король Марокко расторг брак со своей супругой
Ученые обнаружили следы звезды, пролетевшей
Безрамочный смартфон Vivo V9 в стиле iPhone X
Зрители считают, что «Дом-2» оскорбляет местные
Ставшая матерью Виктория Райдос дала сыну редкое
Запущена первая в РФ открытая опытная зона сети 5G
Хейтеры считают, что Ксения Собчак заигралась в
Александр Гобозов поставил на место гостью шоу
Лена Миро поддержала Аллу Пугачеву
Антон Гусев поспорил не брить усы и бороду
39-летняя Елена Летучая выглядит старше 55-летней
Ирина Шейк оригинально поздравила с днем рождения
Ольга Бузова заявила, что ее критикуют только
Анастасия Костенко может родить первенца уже в
Уязвимость Siri позволяет читать скрытые
Алена Водонаева решила научиться колдовать у
Николаю Баскову давали деньги за секс с
YouTube повысит количество рекламы между
Почти треть поляков хотят выхода Польши из ЕС
Стартовали продажи нового автомобиля Changhe Q7
Просмотреть все новости