Ученые: Парад планет может вызвать очередное глобальное потепление
Ученые сообщили о новой причине, которая может оказать негативное воздействие на климат Земли. По мнению специалистов, парад планет может вызвать очередное глобальное потепление, в силу того, что произойдет изменение орбит планет Солнечной системы.
По данным новостного издания ToDay News Ufa, речь ведется о параде планет. Ученым удалось установить, что после данного события орбиты планет изменятся и космические объекты начнут совершать движение по более округлой орбите. Именно из-за этого уменьшится электромагнитное и гравитационное поле системы в целом.
Вследствие астрономических изменений на нашу планету попадет больше космического излучения, которое превратит атомы азота в углерод, а тот, в свою очередь, окислится кислородом и образует углекислый газ, который вызовет эффект парника.
Однако эксперты уверяют, что глобальной катастрофы все же не случится, поскольку влияние парада планет будет длиться недолго.
Стоит отметить, что ближайший парад планет произойдет в мае 2161 года, а вот малые парады случаются довольно часто.
По данным новостного издания ToDay News Ufa, речь ведется о параде планет. Ученым удалось установить, что после данного события орбиты планет изменятся и космические объекты начнут совершать движение по более округлой орбите. Именно из-за этого уменьшится электромагнитное и гравитационное поле системы в целом.
Вследствие астрономических изменений на нашу планету попадет больше космического излучения, которое превратит атомы азота в углерод, а тот, в свою очередь, окислится кислородом и образует углекислый газ, который вызовет эффект парника.
Однако эксперты уверяют, что глобальной катастрофы все же не случится, поскольку влияние парада планет будет длиться недолго.
Стоит отметить, что ближайший парад планет произойдет в мае 2161 года, а вот малые парады случаются довольно часто.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:30