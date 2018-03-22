Ученые обнаружили на Марсе шары идеальной формы

Пользователи социальных сетей пошутили по поводу опубликованных снимков с изображением на них камней идеальной округлой формы. Некоторые из фолловеров предположили, что это могут быть мячи, не забитые футболистами или оставленные космонавтами во время игры в гольф.Однако у астрономов на этот счет свое мнение. Одни считают, что происхождение шаров на Марсе произошло вследствие уплотнения осадков в угольных месторождениях. В центре этих шарообразных образований, считают специалисты, могут покоиться органические останки и бактериальные или же минеральные скопления. По второй версии уфологов – эти камни могут быть вполне рукотворны, поскольку напоминают шарики, сделанные из мрамора.