Исследователи выяснили, что эффективность доставки препаратов от рака в ДНК-наноструктуры зависит от их форм

«Впервые для наблюдения за абсорбцией и контролируемым высвобождением лекарственного доксорубицина (DOX) в живых клетках рака молочной железы мы использовали систему визуализации живых клеток в реальном времени», – говорит доцент Ришен Ванг, доцент кафедры химии в Университета науки и технологий Миссури.Ванг с коллеги «укомплектовали» препарат в три разных ДНК «оригами» – «формы, которые мы намеренно создали, собрав нити молекул ДНК в целевые структуры», – говорит специалист.«Форма имеет значение, – говорит Ван. – Оптимизация формы и размера самоорганизующихся под влиянием противораковых лекарственных средств ДНК-наноструктур может позволить увеличить эффективность действия препаратов от рака».Хотя DOX – один из наиболее эффективных и широко используемых в химиотерапии цитотоксических препаратов, современные синтетические способы его доставки вызывают разные проблемы, включая лекарственную устойчивость раковых клеток, отсутствие избирательной доставки в конкретные клетки и неблагоприятные побочные эффекты, о чем пишут авторы.«Мы разработали новый способ доставки лекарств от рака от нетоксичных наноструктур ДНК, перспективы которого терапевтически обнадеживают, – говорит Ванг. – Самоорганизованные ДНК-наноструктуры могут служить «плащом-невидимкой» для доставки лекарств в раковые клетки: устойчивые к препаратам клетки просто не замечают поступления. По сравнению с синтетическими материалами для доставки лекарств наноструктуры ДНК являются биодеградируемыми и биосовместимыми, их размером, формой и жесткостью можно легко манипулировать».«Наши результаты ясно показывают, что эффективность доставки лекарств зависит от формы ДНК-наноструктур, – говорит Ванг. – Мы обнаружили, что жесткий треугольник трехмерного ДНК-оригами транспортировал больше DOX в клетки рака молочной железы по сравнению с гибкими двухмерными структурами ДНК. Исследование не только дает рекомендации по эффективной доставке лекарств на основе ДНК, но также открывает путь развитию безопасных многофункциональных биоинструментов для следующего поколения диагностики и лечения заболеваний».