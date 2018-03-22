Астробиолог обвинил NASA в скрытии фактов наличия внеземной жизни
Американский доктор наук Бери Ди Грегорио обвинил NACA в скрытии фактов, подтверждающих существование внеземной жизни. Более того, астробиолог сообщил о наличии у него доказательств, которые подтверждают данные факты.
Ди Грегорио обвинил ведомство NASA в том, что оно целенаправленно скрывает факты наличия разумной жизни за пределами Земли. Астробиолог на протяжении 11 лет занимался исследованиями в Кардиффском Центре по Астробиологии. Стоит отметить, что его работы были признаны одними из самых лучших в университете Букингема.
По мнению ученого, на фотокадрах, сделанных марсоходом Curiosity, можно разглядеть мягкотелых существ, которые уже продолжительное время находятся на Марсе. Однако в NASA убеждены, что данными объектами являются обычные кристаллы. Что касается мнения Бери Ди Грегорио, то ученый лишь добавил, что после обнаружения подобных «кристаллов» сотрудники ведомства прекратили всяческие исследования в этом районе.
Ди Грегорио обвинил ведомство NASA в том, что оно целенаправленно скрывает факты наличия разумной жизни за пределами Земли. Астробиолог на протяжении 11 лет занимался исследованиями в Кардиффском Центре по Астробиологии. Стоит отметить, что его работы были признаны одними из самых лучших в университете Букингема.
По мнению ученого, на фотокадрах, сделанных марсоходом Curiosity, можно разглядеть мягкотелых существ, которые уже продолжительное время находятся на Марсе. Однако в NASA убеждены, что данными объектами являются обычные кристаллы. Что касается мнения Бери Ди Грегорио, то ученый лишь добавил, что после обнаружения подобных «кристаллов» сотрудники ведомства прекратили всяческие исследования в этом районе.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:50