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Астробиолог обвинил NASA в скрытии фактов наличия внеземной жизни

Американский доктор наук Бери Ди Грегорио обвинил NACA в скрытии фактов, подтверждающих существование внеземной жизни. Более того, астробиолог сообщил о наличии у него доказательств, которые подтверждают данные факты.

Астробиолог обвинил NASA в скрытии фактов наличия внеземной жизни


Ди Грегорио обвинил ведомство NASA в том, что оно целенаправленно скрывает факты наличия разумной жизни за пределами Земли. Астробиолог на протяжении 11 лет занимался исследованиями в Кардиффском Центре по Астробиологии. Стоит отметить, что его работы были признаны одними из самых лучших в университете Букингема.

По мнению ученого, на фотокадрах, сделанных марсоходом Curiosity, можно разглядеть мягкотелых существ, которые уже продолжительное время находятся на Марсе. Однако в NASA убеждены, что данными объектами являются обычные кристаллы. Что касается мнения Бери Ди Грегорио, то ученый лишь добавил, что после обнаружения подобных «кристаллов» сотрудники ведомства прекратили всяческие исследования в этом районе.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:50
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