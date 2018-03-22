Ученые обнаружили необычных рыб-диабетиков в Мексике

В ходе наблюдения за рыбами-диабетиками ученые заметили, что сбой в инсулиновой системе этих морских жителей никак не отражается на их здоровье. Более того, приносит им пользу.Как известно, среди животных есть те, кто питается лишь мясом и жиром. Такое питание постоянно поддерживает в их крови сверхвысокий уровень сахара, однако они не испытывают никаких проблем со здоровьем, присущих человеку. Специалисты занялись изучением ДНК этих животных, поскольку их очень заинтересовал вопрос, что же способствует защите организма этих животных от развития проблем с обменом веществ.Группа исследователей в ходе своих наблюдений за мексиканскими рыбками-харацинами, (Astyanax mexicanus) обитающих в пресноводных озерах и реках, обнаружила экстремальный пример такого же приспособления к необычным условиям среды.Как оказалось, в работе внутренних органов рыбок-диабетиков есть несколько особенностей. В их крови содержался высокий уровень сахара, а также эта разновидность харацинов оказалась гораздо толще собратьев, живущих вне пещерных условий.После того, как ученые расшифровали ген insra, который отвечает за распознавание инсулина, они выяснили, что ген содержит мутации, которые мешают ему считывать гормон.На вопрос, почему пещерные рыбки-диабетики добровольно стали таковыми, исследователи пока не могут ответить. Однако они предполагают, что такая особенность помогает выжить этим морским жителям в пещерных водоемах.