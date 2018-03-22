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Учёные: Ибупрофен повышает вероятность развития аритмии

Учёные из Тайваня провели исследование, в результате чего они пришли к выводу, что такие обезболивающие как ибупрофен и диклофенак способны привести к аритмии. Риски составляют около 30 процентов.

Учёные: Ибупрофен повышает вероятность развития аритмии


Для того, чтобы увидеть корреляцию между препаратом ибупрофеном и заболеваниями сердца, учёные собрали данные о 57 тысячах пациентов. По словам специалистов, такие препараты подавляют циклооксигеназ-ферменты, которые регулируют воспалительные процессы в организме человека. Такие лекарства не вызывают привыкание, но подавляют болевые ощущения. Они не выписываются врачом, отпускаются без рецепта и в любом количестве. Стоит отметить, что по итогам исследования, те люди, которые принимали данные обезболивающие средства в немалых количествах, имели сердечно-сосудистые заболевания. Половина испытуемых начала страдать от мерцательной аритмии, в результате чего вероятность развития тромбоза и остановки сердца увеличилась.

Ввиду этого учёные рекомендуют не увлекаться ибупрофеном, а во время головной боли прибегнуть к более безопасным средствам. Не стоит отказываться от данного препарата совсем, речь идет о чрезмерном употреблении этих таблеток.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 14:50
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