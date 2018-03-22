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Разработка эскизного проекта ракеты-носителя «Союз-5» перенесена на конец 2018 года

Стало известно, что работа над созданием эскиза новой ракеты-носителя «Союз-5» была перенесена на последние месяцы текущего года. Стоит напомнить, что разработчиком проекта является госкорпорация РКК «Энергия».

Разработка эскизного проекта ракеты-носителя «Союз-5» перенесена на конец 2018 года


Изначально по контракту крайним сроком сдачи эскиза являлось 31-е марта, а также ранее глава «Энергия» Владимир Солнцев утверждал, что сдача работы должна произойти в конце января. Примечательно, что на данное предприятие было выдано 343 млн. рублей.

Как бы там ни было, но специалисты из «Роскосмос» увидели в проекте некоторые недочеты, поэтому эскиз был отправлен на доработку. Также известно, что теперь вся техническая документация по разработке эскизов для ракеты «Союз-5» и для ее наземной инфраструктуры будет создаваться вместе, хотя ранее на техническом совете корпорации приняли решение об отдельном проектировании. Таким образом, готовые документы должны быть готовы к концу третьего квартала текущего года.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00
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