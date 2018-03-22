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Работа нейронов мозга продемонстрирована носимым магнитоэнцефалографом

В Англии продемонстрирована модель носимого магнитоэнцефалографа. Устройство представлено прибором, способным визуализировать действия нейронов, используя метод измерения показателей магнитных полей, появляющихся в результате электрической активности мозга человека. Работа прибора основана на принципе действия оптических магнитометров.

Магнитоэнцефалограф, выступил в качестве прототипа для разработки конструкции носимого аппарата. Нейроны, в результате своей электрической активности, позволяют новой технологии визуализировать деятельность мозга, путем измерения показателей магнитного поля. Причем, у этого способа есть возможность высокого пространственного разрешения, равное примерно пяти миллиметрам. В ходе экспериментов, ученые использовали магнитометры на базе из щелочных металлов оптической накачки, без необходимости сложного механизма охлаждения. В данном случае, прибор может располагаться как можно ближе к голове, значительно сокращая влияние артефактов давления.
Работа нейронов мозга продемонстрирована носимым магнитоэнцефалографом


Научные сотрудники Ноттингемского университета планируют применение разработки, как помощь при исследований нейронов мозга. Полученные результаты будут незаменимы при анализе жалоб больных на разные болезни, включая признаки эпилепсии или заболевания Альцгеймера.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:10
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