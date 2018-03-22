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Ученые обнаружили, что холод на клеточном уровне активирует жирообразование в организме

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Ноттингема, специалисты выяснили, что низкие температуры активируют «хорошее» жирообразование организма на клеточном уровне.
Ученые обнаружили, что холод на клеточном уровне активирует жирообразование в организме


Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, впервые показывает, что способ жирообразования в организме не «программируется» в первые годы развития, как считалось ранее. Ученые считают, что даже в зрелом возрасте окружающая среда осуществляет значительное влияние на тип образующегося жира.

Проведенная учеными работа поможет лучше понять и решить проблемы, связанные с ожирением и обменом веществ, и разработать новые способы борьбы с такими заболеваниями, как диабет.

Двухлетнее исследование провели Вирджини Соттиле, доцент по биологии клеток и клеточной дифференциации, и профессор Майкл Саймонд.

Исследование было сосредоточено на том, как организм решает, формировать «хорошую» бурую жировую ткань, которая вырабатывает тепло, сжигая лишние калории, и помогает регулировать уровень сахара в крови, или «плохую» белую жировую ткань, которая хранит энергию и накапливается, провоцируя увеличение веса.

Доктор Соттиле прокомментировала: «Давно известно, что воздействие низких температур способствует образованию бурого жира, но механизм был неизвестен. Предполагалось, что суть заключается в связи нервной системы организма с пищевыми изменениями в период холода. Однако наше исследование показало, что даже при довольно умеренных изменениях температуры организм активирует стволовые клетки в целях образования бурого жира».

Исследователи разработали новую систему in vitro на основе стволовых клеток костного мозга и изучили, что произойдет, если температура окружающей среды опустится ниже 37° C (нормальная температура человеческого тела). Ученые обнаружили, что при падении показателей до 32° C количество бурых жировых клеток начало резко увеличиваться.

«Мы намерены найти фактический «переключатель» в клетках, позволяющий реагировать на изменение температуры окружающей среды, – заключила Вирджини Соттиле. – Таким образом, мы сможем создать препараты, которые могли бы искусственно активировать нужный ген в целях заставить организм производить больше «хорошего» жира».
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 00:34
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