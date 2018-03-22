АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Дети с аллергией могут воспользоваться новым приложением от российских ученых

Российскими учеными Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского, разработана модель приложения, названного специалистами - «Красные щечки». Основное функциональное направление программы - борьба с аллергией у маленьких детей.

Как рассказал Владимир Комаров, представляющий региональный минпром, с помощью приложения, страдающие атопическим дерматитом маленькие пользователи, проходят условия специальной квест-игры. Задания учат пациентов, возрастом от трех лет, избегать воздействия разного рода аллергенов. Основная идея, заложенная в основу новинки «Красные щечки», представляется обучением определенным правилам, которые помогут в условиях различных жизненных ситуаций. Процесс прохождения интерактивного приложения, требует от малышей выбора правильного решения, построенного на реальных условиях.
Дети с аллергией могут воспользоваться новым приложением от российских ученых


Само приложение для борьбы с аллергией устанавливается как на смартфоны, так и другие современные девайсы. Разработчиками реализована возможность выбора детьми полезных продуктов, напитков и комфортной одежды. Данная методика на базе гаджетов нововведение, ранее не используемое в дерматологии. Программу можно найти в в Google Play, в открытом доступе.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:52
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Работа нейронов мозга продемонстрирована носимым
Ольга Бузова считает, что поставила Дмитрия
Евгения Кафельникова впервые рассказала о разводе
Анна Плетнева в подростковом возрасте отсидела в
Фанаты предполагают, что Ксении Собчак стало
Дети с аллергией могут воспользоваться новым
Лариса Долина разочаровала фанатов неудачным
Молодая жена Ивана Краско потребовала от старшего
Ученые: Суровые зимы в Европе зависят от
Австралийские ученые создадут антибиотик на
Ученые создали робота-рыбу для видеосъемок
Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл сбрил
Ученые обнаружили, что холод на клеточном уровне
Младший сын Барановской выращивает клубнику на
Таракан умеет выжить благодаря наличию длинных
Мот раньше испытывал трудности в общении с людьми
CNN: Дональд Трамп пришел в негодование из-за
Суд запретил отдыхающему в Риме актеру Алексею
Загрязнение среды делает половые органы белых
Суперинфекцию излечили вирусами из пруда
На мужчину напал полтергейст в самолете времен
Брюшной жир способствует диабету из-за выработки
Глобальное потепление вынуждает пальмы расширять
Медики: Зеленый чай помогает детям с синдромом
Максим Решетников заявил, что похож на «реального
Геномы пяти поздних неандертальцев дают
Топилин поручил составить социальные портреты
Эксперты: Аномальный сигнал от потухшей звезды
Ученые научили нейросеть распознавать настоящие
Фекалии акул спасут коралловые рифы от гибели,
Просмотреть все новости