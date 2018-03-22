Дети с аллергией могут воспользоваться новым приложением от российских ученых

Как рассказал Владимир Комаров, представляющий региональный минпром, с помощью приложения, страдающие атопическим дерматитом маленькие пользователи, проходят условия специальной квест-игры. Задания учат пациентов, возрастом от трех лет, избегать воздействия разного рода аллергенов. Основная идея, заложенная в основу новинки «Красные щечки», представляется обучением определенным правилам, которые помогут в условиях различных жизненных ситуаций. Процесс прохождения интерактивного приложения, требует от малышей выбора правильного решения, построенного на реальных условиях.Само приложение для борьбы с аллергией устанавливается как на смартфоны, так и другие современные девайсы. Разработчиками реализована возможность выбора детьми полезных продуктов, напитков и комфортной одежды. Данная методика на базе гаджетов нововведение, ранее не используемое в дерматологии. Программу можно найти в в Google Play, в открытом доступе.