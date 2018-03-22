Ученые: Суровые зимы в Европе зависят от солнечного цикла

Один солнечный цикл ученые определили как 11 лет. В это время численность пятен на светиле меняется, как и параметры остальных звезд. Это в свою очередь влияет и на отдельные явления на нашей планете. Чтобы определить данный факт, научные работники специально исследовали перемену количества льда в Арктике и европейские погодные условия. В результате оказалось, что в случае минимальной численности пятен на Солнце, в арктический регион приходят теплые зимы, а в Евразии начинаются сильные снегопады.Ученые утверждают, что наряду с другими влияниями в настоящее время действует слабый солнечный цикл, что говорит о значительном уменьшении морского льда на территории Арктики и его увеличение в Европе.