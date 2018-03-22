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Ученые: Суровые зимы в Европе зависят от солнечного цикла

Как определили исследователи, мягкие зимы постоянно повторяются с суровыми, когда Европу накрывают мощные снегопады и морозы становятся наиболее ощутимыми. Зависит это от активности Солнца, которая то убывает, то возрастает.

Ученые: Суровые зимы в Европе зависят от солнечного цикла


Один солнечный цикл ученые определили как 11 лет. В это время численность пятен на светиле меняется, как и параметры остальных звезд. Это в свою очередь влияет и на отдельные явления на нашей планете. Чтобы определить данный факт, научные работники специально исследовали перемену количества льда в Арктике и европейские погодные условия. В результате оказалось, что в случае минимальной численности пятен на Солнце, в арктический регион приходят теплые зимы, а в Евразии начинаются сильные снегопады.

Ученые утверждают, что наряду с другими влияниями в настоящее время действует слабый солнечный цикл, что говорит о значительном уменьшении морского льда на территории Арктики и его увеличение в Европе.
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В мире / Общество / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 06:00
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