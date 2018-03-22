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Ученые создали робота-рыбу для видеосъемок подводного мира

Ученые из Массачусетского технологического института разработали робота-рыбу, которая способна провести видеосъемку подводного мира, управляемую и регулируемую исследователями. По мнению инженеров-разработчиков, подводная фауна более спокойно будет воспринимать искусственное создание, напоминающее морского жителя, нежели человека.

Ученые создали робота-рыбу для видеосъемок подводного мира


Издание N+1 сообщает, что роборыба сможет передвигаться под водой на глубине до 18 метров. Отмечается, что при этом создание двигает хвостом также, как и настоящие морские жители. Робот-рыба управляется при помощи операторского пульта, а сигналы принимает гидрофон.



Разработчики уже испытали робота у кораллового рифа. В ходе испытания роборыбы специалисты отметили, что морская фауна не боится искусственное создание даже тогда, когда оно приближается менее, чем на метр. С помощью новой разработки исследователи надеются получить больше данных о настоящем поведении представителей подводного мира.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 04:00
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