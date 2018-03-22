Ученые создали робота-рыбу для видеосъемок подводного мира

Издание N+1 сообщает, что роборыба сможет передвигаться под водой на глубине до 18 метров. Отмечается, что при этом создание двигает хвостом также, как и настоящие морские жители. Робот-рыба управляется при помощи операторского пульта, а сигналы принимает гидрофон.Разработчики уже испытали робота у кораллового рифа. В ходе испытания роборыбы специалисты отметили, что морская фауна не боится искусственное создание даже тогда, когда оно приближается менее, чем на метр. С помощью новой разработки исследователи надеются получить больше данных о настоящем поведении представителей подводного мира.