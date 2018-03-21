Луны-изгои также распространены во Вселенной, как звезды, утверждают ученые

Новая статья, изучающая путешествие лун-изгоев во Вселенной, раскрыла некоторые захватывающие сведения об этих кочевых лунных телах. Без гравитационного притяжения планет некоторые из этих лун могут получить очень необычные выходки.По словам ученых из Корнельского университета, изгои-луны часто оказываются в «эксцентричных» орбитах вокруг своих солнц, фактически становясь карликовыми планетами. Они могут оказаться на эллиптических орбитах, найти путь к новым домам вокруг совершенно несвязанных планет или свалиться на поверхность любого мира, оказавшегося на их пути. В качестве альтернативы, изгои-луны могли просто отправиться в бездну, путешествуя в пустой черноте пространства в бесконечном путешествии как свободно плавающие тела.Похоже, что это явление на самом деле невероятно распространено - ведущий ученый Юй-Сиань Хонг утверждает, что количество изгоев-лун «может превышать количество свободно плавающих планет во Вселенной и даже может быть столь же многочисленным, как звезды.Многие из лун, подвергшихся рассеянию планет, не полностью выживают в процессе - эти силы тяжести сильны и мощны, и даже большое лунное тело может быть разорвано. Новое исследование показывает, что луны, которые, скорее всего, переносят эти силы и становятся изгоями, имеют близкие к крупным планетам орбиты, тем самым сохраняя их в безопасности от более мощных сил гравитационной борьбы при приближении другой планеты.