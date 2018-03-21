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«Алроса» выпускает детектор определения подлинных бриллиантов

Компанией «Алроса» представлена модель детектора, предназначенного для определения подлинности драгоценных материалов, конкретно указаны бриллианты. На официальном веб-ресурсе компании представлена подробная информация по представленной новинке.

Разработчики дали своей разработке название - ALROSA Diamond Inspector. Особо отмечается, что технические возможности позволяют определять и выявлять природные бриллианты, а так же природно облагороженные и синтетические алмазы. Так же, устройство без труда определяет, так называемые имитации бриллиантов, представленные фианитами и муссанитами.

«Алроса» выпускает детектор определения подлинных бриллиантов


Также отмечаются возможности прибора проводить анализ отдельных камней и бриллиантов, непосредственно вмонтированных в ювелирные изделия. Специалисты наделили его способностью показывать чрезвычайно высокую точность, и все при сравнительно умеренной цене.

Как предполагают представители компании, благодаря возможностям детектора, он получит востребованность как в России, так и за рубежом. Достаточно факта, указывающего на возможность ведения борьбы с потенциальными недобросовестными представителями поставщиков, которыми часто используется возможность смешивания выращенных в лаборатории камней синтетического типа, в сочетании с представителями натуральных бриллиантов.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:30
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