«Алроса» выпускает детектор определения подлинных бриллиантов
Компанией «Алроса» представлена модель детектора, предназначенного для определения подлинности драгоценных материалов, конкретно указаны бриллианты. На официальном веб-ресурсе компании представлена подробная информация по представленной новинке.
Разработчики дали своей разработке название - ALROSA Diamond Inspector. Особо отмечается, что технические возможности позволяют определять и выявлять природные бриллианты, а так же природно облагороженные и синтетические алмазы. Так же, устройство без труда определяет, так называемые имитации бриллиантов, представленные фианитами и муссанитами.
Также отмечаются возможности прибора проводить анализ отдельных камней и бриллиантов, непосредственно вмонтированных в ювелирные изделия. Специалисты наделили его способностью показывать чрезвычайно высокую точность, и все при сравнительно умеренной цене.
Как предполагают представители компании, благодаря возможностям детектора, он получит востребованность как в России, так и за рубежом. Достаточно факта, указывающего на возможность ведения борьбы с потенциальными недобросовестными представителями поставщиков, которыми часто используется возможность смешивания выращенных в лаборатории камней синтетического типа, в сочетании с представителями натуральных бриллиантов.
Разработчики дали своей разработке название - ALROSA Diamond Inspector. Особо отмечается, что технические возможности позволяют определять и выявлять природные бриллианты, а так же природно облагороженные и синтетические алмазы. Так же, устройство без труда определяет, так называемые имитации бриллиантов, представленные фианитами и муссанитами.
Также отмечаются возможности прибора проводить анализ отдельных камней и бриллиантов, непосредственно вмонтированных в ювелирные изделия. Специалисты наделили его способностью показывать чрезвычайно высокую точность, и все при сравнительно умеренной цене.
Как предполагают представители компании, благодаря возможностям детектора, он получит востребованность как в России, так и за рубежом. Достаточно факта, указывающего на возможность ведения борьбы с потенциальными недобросовестными представителями поставщиков, которыми часто используется возможность смешивания выращенных в лаборатории камней синтетического типа, в сочетании с представителями натуральных бриллиантов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:30