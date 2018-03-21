Специалисты запустили двигатель спутника Angosat-1

Указано, что тестовое включение двигателя было произведено в начале марта. Сейчас спутник расположен вне зоны видимости для российской и ангольской станции управления. Тем не менее, уже в апреле ситуация изменится.Напомним, что Angosat-1 был выведен на орбиту 26 декабря ракетой-носителем «Зенит». Спустя некоторое время, которое прошло после отделения разгонного блока «Фрегат», аппарат перестал подавать на экраны телеметрию. Специалисты из РКК «Энергия» отметили проблемы в работы системы электроснабжения космического устройства.