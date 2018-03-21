Бритни Спирс обнажилась для участия в новой коллекции бренда KENZO

В своем аккаунте в Instagram Бритни Спирс рассказала фанатам, что теперь она стала лицом компании KENZO. Фотограф Питер Линдберг провел в Лос-Анджелесе организационные работы для съемок рекламы коллекции La Collection Memento № 2. На кадрах можно увидеть, как звезда эстрады позирует в одних лишь трусах и короткой джинсовке, открывая взору общественности плоский живот. Ее образ дополняют высокие сапоги синего цвета на шнуровке и бейсболка с логотипом KENZO.Более 479 тысяч фанатов успели оценить публикацию поп-дивы за короткий промежуток времени. В своих комментариях поклонники Спирс назвали ее «королевой», а некоторые отметили, что артистка вернулась в прежнюю форму, вновь став стройняшкой.