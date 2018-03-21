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Бритни Спирс обнажилась для участия в новой коллекции бренда KENZO

Американская поп-дива Бритни Спирс обнажилась для рекламного проекта новой коллекции известного бренда KENZO. В рамках акции певица согласилась позировать в одних лишь трусах на улицах Лос-Анджелеса. Соответствующие снимки работники компании разместили в социальной сети Instagram.

Бритни Спирс обнажилась для участия в новой коллекции бренда KENZO


В своем аккаунте в Instagram Бритни Спирс рассказала фанатам, что теперь она стала лицом компании KENZO. Фотограф Питер Линдберг провел в Лос-Анджелесе организационные работы для съемок рекламы коллекции La Collection Memento № 2. На кадрах можно увидеть, как звезда эстрады позирует в одних лишь трусах и короткой джинсовке, открывая взору общественности плоский живот. Ее образ дополняют высокие сапоги синего цвета на шнуровке и бейсболка с логотипом KENZO.

Более 479 тысяч фанатов успели оценить публикацию поп-дивы за короткий промежуток времени. В своих комментариях поклонники Спирс назвали ее «королевой», а некоторые отметили, что артистка вернулась в прежнюю форму, вновь став стройняшкой.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:00
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