График запуска спутников OneWeb будет зависеть готовности космодромов и ракет
В государственной корпорации «Роскосмос» рассказали о том, что выбор места и даты старта спутников OneWeb будет зависеть от нескольких факторов. Так выделяется готовность самих аппаратов к полету, а также доступ к ракетам-носителям и график пусков на космодромах, в данном случае это Восточный и Байконур.
Таким образом, чтобы говорить о точной дате старта спутников группировки OneWeb, стоит сначала удостовериться в исправности устройств и ракеты-носителя, на борту которой аппараты отправятся в космос.
Также можно указать на тот факт, что запуски спутников OneWeb могут перенести с космодрома Восточный. До этого уже появлялась информация, согласно которой пуски устройств в 2019 году будут перенесены на космодром Байконур.
Представитель корпорации утверждает, что Байконур обладает всем необходимым для совершения запуска ракеты, а также инфраструктура объекта обеспечивает конфиденциальность подготовки полета.
Таким образом, чтобы говорить о точной дате старта спутников группировки OneWeb, стоит сначала удостовериться в исправности устройств и ракеты-носителя, на борту которой аппараты отправятся в космос.
Также можно указать на тот факт, что запуски спутников OneWeb могут перенести с космодрома Восточный. До этого уже появлялась информация, согласно которой пуски устройств в 2019 году будут перенесены на космодром Байконур.
Представитель корпорации утверждает, что Байконур обладает всем необходимым для совершения запуска ракеты, а также инфраструктура объекта обеспечивает конфиденциальность подготовки полета.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:20