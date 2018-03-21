График запуска спутников OneWeb будет зависеть готовности космодромов и ракет

Таким образом, чтобы говорить о точной дате старта спутников группировки OneWeb, стоит сначала удостовериться в исправности устройств и ракеты-носителя, на борту которой аппараты отправятся в космос.Также можно указать на тот факт, что запуски спутников OneWeb могут перенести с космодрома Восточный. До этого уже появлялась информация, согласно которой пуски устройств в 2019 году будут перенесены на космодром Байконур.Представитель корпорации утверждает, что Байконур обладает всем необходимым для совершения запуска ракеты, а также инфраструктура объекта обеспечивает конфиденциальность подготовки полета.