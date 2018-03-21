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График запуска спутников OneWeb будет зависеть готовности космодромов и ракет

В государственной корпорации «Роскосмос» рассказали о том, что выбор места и даты старта спутников OneWeb будет зависеть от нескольких факторов. Так выделяется готовность самих аппаратов к полету, а также доступ к ракетам-носителям и график пусков на космодромах, в данном случае это Восточный и Байконур.

График запуска спутников OneWeb будет зависеть готовности космодромов и ракет


Таким образом, чтобы говорить о точной дате старта спутников группировки OneWeb, стоит сначала удостовериться в исправности устройств и ракеты-носителя, на борту которой аппараты отправятся в космос.

Также можно указать на тот факт, что запуски спутников OneWeb могут перенести с космодрома Восточный. До этого уже появлялась информация, согласно которой пуски устройств в 2019 году будут перенесены на космодром Байконур.

Представитель корпорации утверждает, что Байконур обладает всем необходимым для совершения запуска ракеты, а также инфраструктура объекта обеспечивает конфиденциальность подготовки полета.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:20
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