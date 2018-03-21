Юлия Барановская считает, что самые важные и сложные вопросы нужно решать утром

Юлия Барановская в одной из своих последних публикаций поделилась с поклонниками мнением о том, что некоторые вещи могут быть непонятны человеку вечером, а вот утром всё становится совершенно ясным, поэтому самые важные решения она предпочитает принимать хорошенько выспавшись.Знаменитости стало интересно и мнение подписчиков на этот счёт, потому в подписи к опубликованной фотографии он задала фолловерам вопрос относительно того, кто что думает по данному поводу. В комментариях многие ответили, что к вечеру человек чересчур перегружен массой событий, произошедших за день, а вот с утра, после отдыха, практически любое решение даётся легко.