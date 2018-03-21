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Светлана Ходченкова похвасталась в Сети дизайнерскими наручными часами от известного бренда

Актриса Светлана Ходченкова похвасталась своим поклонникам в Сети уникальными дизайнерскими наручными часами из новой коллекции Bulgari. Звезда не может нарадоваться тому, что она стала первым человеком, примерившим на себя этот экземпляр.

Светлана Ходченкова похвасталась в Сети дизайнерскими наручными часами от известного бренда

Светлана Ходченкова довольно редко делится с пользователями Сети подробностями о своей жизни, предпочитая наслаждаться ею самостоятельно, но на этот раз звезда не удержалась и решила похвастаться новыми дизайнерскими наручными часами.

Актриса рассказала, что бренд Bulgari выпустил новую коллекцию, а она стала первой, кто смог примерить на себя уникальные женские часы с самым тонким минутным репетиром. В комментариях к публикации, правда, фолловеры мало говорили о представленных часах. Основная часть подписчиков выразила свою признательность и благодарность Ходченковой за прекрасный актёрский талант, которым та обладает.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:02
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