Светлана Ходченкова похвасталась в Сети дизайнерскими наручными часами от известного бренда

Светлана Ходченкова довольно редко делится с пользователями Сети подробностями о своей жизни, предпочитая наслаждаться ею самостоятельно, но на этот раз звезда не удержалась и решила похвастаться новыми дизайнерскими наручными часами.Актриса рассказала, что бренд Bulgari выпустил новую коллекцию, а она стала первой, кто смог примерить на себя уникальные женские часы с самым тонким минутным репетиром. В комментариях к публикации, правда, фолловеры мало говорили о представленных часах. Основная часть подписчиков выразила свою признательность и благодарность Ходченковой за прекрасный актёрский талант, которым та обладает.