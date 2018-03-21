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Уфологи запечатлели взлет НЛО с поверхности Луны

Японские уфологи заявили, что у них появились свежие доказательства того, что представители внеземной цивилизации населяют Луну. Совсем недавно специалистам удалось запечатлеть с помощью космических спутников взлет НЛО с поверхности спутника Земли.


Уфологи запечатлели взлет НЛО с поверхности Луны


В соответствии с теорией заговора, гуманоиды довольно продолжительное время населяют Луну. Уфологи из Японии решили доказать эту теорию с помощью космического аппарата SELENE. Также сообщается, что этот орбитальный аппарат по счету второй японский корабль, направленный на вращение вокруг Луны.

Уфологи запечатлели взлет НЛО с поверхности Луны


Не так давно уфологи заявили, что SELENE удалось запечатлеть доказательства внеземной цивилизации на поверхности спутника Земли. Специалисты сообщают, что странный объект вылетел из огромного кратера и летал над поверхностью Луны.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:25
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