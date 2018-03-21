Уфологи запечатлели взлет НЛО с поверхности Луны

В соответствии с теорией заговора, гуманоиды довольно продолжительное время населяют Луну. Уфологи из Японии решили доказать эту теорию с помощью космического аппарата SELENE. Также сообщается, что этот орбитальный аппарат по счету второй японский корабль, направленный на вращение вокруг Луны.Не так давно уфологи заявили, что SELENE удалось запечатлеть доказательства внеземной цивилизации на поверхности спутника Земли. Специалисты сообщают, что странный объект вылетел из огромного кратера и летал над поверхностью Луны.