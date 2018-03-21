По статистике все больше россиян предпочитают безалкогольное пиво

Сообщается также, что медики стали включать данный безалкогольный напиток в рацион спортсменов как обязательный для восстановления организма.Дело в том, что организм спортсмена при значительных силовых нагрузках теряет соли калия, натрия и кальция. Специалисты доказали, что пиво из ячменя обладает восстанавливающим эффектом. В пенном напитке содержится почти весь химический состав данного злака. Таким образом, наличие в рационе питания безалкогольного пива сохранит натриево-калиевое равновесие.Кроме всего, пиво богато на содержание декстрина – полисахарида, который способствует восстановлению углеводов в организме, а также всего набора витаминов группы В, который в жидком виде усваивается практически полностью.Производители пива считают, что рост потребления данного безалкогольного продукта связан с переходом граждан страны на здоровый образ жизни, а также формирование базы для деалкоголизации населения. Об этом сообщил «Санкт-Петербург.ру».