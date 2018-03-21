По статистике все больше россиян предпочитают безалкогольное пиво
По статистике производителей данного пенного напитка, все больше россиян предпочитают безалкогольное пиво. По статистическим данным, за год взрослый россиянин выпивает 60 литров пива, из которых один литр приходится на безалкогольную разновидность.
Сообщается также, что медики стали включать данный безалкогольный напиток в рацион спортсменов как обязательный для восстановления организма.
Дело в том, что организм спортсмена при значительных силовых нагрузках теряет соли калия, натрия и кальция. Специалисты доказали, что пиво из ячменя обладает восстанавливающим эффектом. В пенном напитке содержится почти весь химический состав данного злака. Таким образом, наличие в рационе питания безалкогольного пива сохранит натриево-калиевое равновесие.
Кроме всего, пиво богато на содержание декстрина – полисахарида, который способствует восстановлению углеводов в организме, а также всего набора витаминов группы В, который в жидком виде усваивается практически полностью.
Производители пива считают, что рост потребления данного безалкогольного продукта связан с переходом граждан страны на здоровый образ жизни, а также формирование базы для деалкоголизации населения. Об этом сообщил «Санкт-Петербург.ру».
Сообщается также, что медики стали включать данный безалкогольный напиток в рацион спортсменов как обязательный для восстановления организма.
Дело в том, что организм спортсмена при значительных силовых нагрузках теряет соли калия, натрия и кальция. Специалисты доказали, что пиво из ячменя обладает восстанавливающим эффектом. В пенном напитке содержится почти весь химический состав данного злака. Таким образом, наличие в рационе питания безалкогольного пива сохранит натриево-калиевое равновесие.
Кроме всего, пиво богато на содержание декстрина – полисахарида, который способствует восстановлению углеводов в организме, а также всего набора витаминов группы В, который в жидком виде усваивается практически полностью.
Производители пива считают, что рост потребления данного безалкогольного продукта связан с переходом граждан страны на здоровый образ жизни, а также формирование базы для деалкоголизации населения. Об этом сообщил «Санкт-Петербург.ру».
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:15