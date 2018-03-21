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Дмитрий Тарасов отметил день рождения в любимом ресторане Ольги Бузовой

Дмитрий Тарасов отметил 31-й день рождения в любимом ресторане Ольги Бузовой, чем, по-мнению пользователей Сети, в очередной раз пытался задеть бывшую жену.

19 марта супругу Анастасии Костенко исполнился 31 год. Отпраздновать футболист решил в компании друзей и любимой жены на теплоходе "Ласточка", где он и Бузова часто бывали, когда ещё находились в браке.

Дмитрий Тарасов отметил день рождения в любимом ресторане Ольги Бузовой

Ольга обожает плавучий ресторан, о чём хорошо известно спортсмену. А поскольку все наиболее эпатажные мероприятия звёзд неизменно несут в себе коварный подтекст, такой выбор места для празднества натолкнул пользователей на подозрения.

Тарасов мог ещё раз указать высокомерной Бузовой на её статус "брошенки", пока он счастлив с молодой и красивой "мисс Россия". Разумеется, когда Ольга жила с Дмитрием, то не располагала такими солидными средствами, поэтому и отдыхала в более бюджетных заведениях, чем сейчас.

Предпочтения теледивы могли кардинально поменяться с теплоходов на какие-то люксовые площадки. Напомним, что в данный момент ведущая "Дома-2" занята постоянными съёмками, а недавно дала концерт в Таллине.

Ранее зрители считали, что Ольга Бузова о себе слишком высокого мнения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:32
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