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Поклонники назвали Ольгу Бузову толстой и непривлекательной

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а также исполнительница песен Ольга Бузова поделилась на своей страничке в Инстаграм неудачным снимком. Поклонники посчитали, что на фото Ольга выглядит непривлекательной и толстой.

В кадре Бузова изображена в ярком платье с высоким воротником.

Поклонники назвали Ольгу Бузову толстой и непривлекательной

«Девочки мои, красное платье – мощное оружие, вы обязательно будете находиться в центре внимания», – в описании сообщила звезда телестройки.

Однако поклонники уверены, что такой фасон совершенно не подходит телеведущей. По их словам, создается впечатление, что ее голова живет отдельно от тела, а перекаченное лицо смотрится все шире и шире в отношении непропорциональных плеч.

Некоторые отметили, что Бузова выглядит опухшей, толстой и страшной. По всей видимости, ее неудачно сфотографировали, что аж исчезла шея и лицо кажется полным, да и грим показался фоллверам слишком агрессивным.

«Опять опухшее лицо... страшила», «Такая толстая», «Ты на этой фотке такая пышечка», «Что с формой головы?» – раскритиковали Ольгу Бузову подписчики.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:30
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