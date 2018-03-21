Поклонники назвали Ольгу Бузову толстой и непривлекательной

«Девочки мои, красное платье – мощное оружие, вы обязательно будете находиться в центре внимания», – в описании сообщила звезда телестройки.

«Опять опухшее лицо... страшила», «Такая толстая», «Ты на этой фотке такая пышечка», «Что с формой головы?» – раскритиковали Ольгу Бузову подписчики.

В кадре Бузова изображена в ярком платье с высоким воротником.Однако поклонники уверены, что такой фасон совершенно не подходит телеведущей. По их словам, создается впечатление, что ее голова живет отдельно от тела, а перекаченное лицо смотрится все шире и шире в отношении непропорциональных плеч.Некоторые отметили, что Бузова выглядит опухшей, толстой и страшной. По всей видимости, ее неудачно сфотографировали, что аж исчезла шея и лицо кажется полным, да и грим показался фоллверам слишком агрессивным.