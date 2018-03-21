Полуобнажённая Багдасарян заговорила с подписчиками о человеческом страхе в отношениях

Гаянэ Багдасарян уже давно известна публике своим пристрастием к эротическим фотосессиям, а также отсутствием у той комплексов. Модель довольно часто публикует разного рода провокационные снимки, которые не могут оставить равнодушными мужскую часть её подписчиков. На этот раз знаменитость обнародовала полуобнажённый постельный, под которым указала, что главной проблемой людей в отношениях является боязнь показаться навязчивыми.Фолловеры первым делом по достоинству оценили пятую точку модели, которую та оттопырила лёжа на кровати. В комментариях же многие согласились с тем, что иногда у них самих возникает чувство, будто они навязывают себя второй половинке. Именно от этого, по мнению большинства, часто самые важные слова остаются недосказанными.