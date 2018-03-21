Появились подробности сооружения станции Lunar Orbital Platform – Gateway
Проект по сооружению лунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform – Gateway (LOP-G) начал обретать кое-какие черты. Так уже есть экономический и технический план.
В следующем году на LOP-G выделят около 504 млн. долларов, а в течение четырех следующих лет проекту предоставят 2,2 млрд. долларов, при этом сюда не входят затраты на ракету-носитель SLS.
Первый элемент станции будет называться PPE (Power and Propulsion Element). Его производством займется та компания, которая выиграет тендер. Ранее в NASA хотели доставить электродвигательный модуль в космос вместе с кораблем Orion (EM-2), но потом в планах произошли изменения. Доставкой модуля займется компания, которую выберет производитель аппарата.
В конце текущей весны в NASA выберут производителя, а модуль должен быть готов к августу 2022 года. На данный момент в тендере участвуют Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK, Sierra Nevada Corporation и Space Systems/Loral.
LOP-G станет своеобразным промежуточным пунктом для межпланетных экспедиций. Таким образом, в модуле поместиться до четырех человек сроком на 2-3 месяца.
В следующем году на LOP-G выделят около 504 млн. долларов, а в течение четырех следующих лет проекту предоставят 2,2 млрд. долларов, при этом сюда не входят затраты на ракету-носитель SLS.
Первый элемент станции будет называться PPE (Power and Propulsion Element). Его производством займется та компания, которая выиграет тендер. Ранее в NASA хотели доставить электродвигательный модуль в космос вместе с кораблем Orion (EM-2), но потом в планах произошли изменения. Доставкой модуля займется компания, которую выберет производитель аппарата.
В конце текущей весны в NASA выберут производителя, а модуль должен быть готов к августу 2022 года. На данный момент в тендере участвуют Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK, Sierra Nevada Corporation и Space Systems/Loral.
LOP-G станет своеобразным промежуточным пунктом для межпланетных экспедиций. Таким образом, в модуле поместиться до четырех человек сроком на 2-3 месяца.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:20