Появились подробности сооружения станции Lunar Orbital Platform – Gateway

В следующем году на LOP-G выделят около 504 млн. долларов, а в течение четырех следующих лет проекту предоставят 2,2 млрд. долларов, при этом сюда не входят затраты на ракету-носитель SLS.Первый элемент станции будет называться PPE (Power and Propulsion Element). Его производством займется та компания, которая выиграет тендер. Ранее в NASA хотели доставить электродвигательный модуль в космос вместе с кораблем Orion (EM-2), но потом в планах произошли изменения. Доставкой модуля займется компания, которую выберет производитель аппарата.В конце текущей весны в NASA выберут производителя, а модуль должен быть готов к августу 2022 года. На данный момент в тендере участвуют Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK, Sierra Nevada Corporation и Space Systems/Loral.LOP-G станет своеобразным промежуточным пунктом для межпланетных экспедиций. Таким образом, в модуле поместиться до четырех человек сроком на 2-3 месяца.