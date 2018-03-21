В ESA назвали следующую миссию по изучению космоса

Зонд Ariel планируют отправить в космос в 2028 году с космодрома Куру во Французской Гвиане. Его разместят на борту ракеты-носителя Ariane 6. Исследовательская станция должна попасть в точку Лагранжа L2, которая будет находиться на расстоянии в 1,5 млн. км от Земли. С этой позиции зонд сможет исследовать около 1000 экзопланет.Таким образом, ученые смогут получить много полезной информации о составе атмосферы планет, о возможном наличии воды углекислого газа, метана и других элементов.Ariel относится к программе ESA Cosmic Vision, в рамках которой европейское агентство спонсирует малые, средние и крупномасштабные миссии. Сюда же входят такие проекты как Mars Express, Venus Express, Cassini-Huygens и другие.