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В ESA назвали следующую миссию по изучению космоса

Представители ESA утверждают, что космический аппарат Ariel будет следующей миссией, которую проведут в рамках европейской программы Cosmic Vision. Аппарат займется изучением атмосферы указанных объектов.

В ESA назвали следующую миссию по изучению космоса


Зонд Ariel планируют отправить в космос в 2028 году с космодрома Куру во Французской Гвиане. Его разместят на борту ракеты-носителя Ariane 6. Исследовательская станция должна попасть в точку Лагранжа L2, которая будет находиться на расстоянии в 1,5 млн. км от Земли. С этой позиции зонд сможет исследовать около 1000 экзопланет.

Таким образом, ученые смогут получить много полезной информации о составе атмосферы планет, о возможном наличии воды углекислого газа, метана и других элементов.

Ariel относится к программе ESA Cosmic Vision, в рамках которой европейское агентство спонсирует малые, средние и крупномасштабные миссии. Сюда же входят такие проекты как Mars Express, Venus Express, Cassini-Huygens и другие.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:16
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