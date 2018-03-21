Ожирение уменьшает количество вкусовых рецепторов

В целом ученые отметили, что количество вкусовых клеток составляет 50-100 единиц, при этом они делятся на три основных вида. Данные рецепторы позволяют человеку различать до пяти разных вкусовых качеств. Также сообщается, что жизнь таких клеток скоротечна, поэтому каждые 10 дней они обновляются. Чтобы понять, как меняется количество вкусовых клеток при ожирении, ученые разделили мышей на группы.Одной установили обычную диету, а второй – обезжиренную.Сейчас науке известно, что ожирение провоцирует воспаление и активизирует молекулы цитокины, которые выступают в качестве сигналов между клетками и вызывают воспаления. Так у мышей с обычной диетой обнаружили всплеск подобных молекул, что привело к притуплению вкусовых клеток.