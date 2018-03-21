Ольга Орлова вызвала волну критики своим нарядом на Лобном

«Орлова застыла где-то в 90-х, когда она еще блестящей была. Наряд, видимо, с тех времен сохранился», «Ужасное платье. Тот, кто его шил, вообще ненавидит женщин», «Как можно было такое сшить и надеть?», - рассуждают зрители.

На днях наставница реалити-шоу пришла на лобное в наряде, который вызвал у пользователей массу эмоций. К слову, многие телезрители не поняли, как можно облачиться в такое безвкусное платье, выставляющее в невыгодном свете бюст, делая его обвисшим и утратившим упругость.Кроме прочего, платье совершенно не подходит для острова, а именно, выглядит эксцентрично и глупо. По мнению пользователей Сети, глядя на это одеяние можно подумать, что оно не закончено, настолько нелепо смотрятся непонятные отвороты в области груди. К тому же отсутствие чашечек также кажется смешным.Ольге Орловой зачастую приходится выслушивать критику по поводу своих костюмов. Большинство ее нарядов терпят шквал критики, как и ее макияж, подчеркивающий лишь ее возраст вместо того, чтобы не показывать его. Ведущей также достается и за неправильный выбор купальников.